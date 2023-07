En Bahía Solano, Chocó, el tiburón ballena, el pez más grande del mundo, tiene fama de novelero, de curioso, porque se acerca a las embarcaciones de los pescadores. Pero aunque muchos allí lo han visto, poco se sabe de este grandioso gigante que existe hace más de 28 millones de años, pero que según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN– se encuentra en estado vulnerable, es decir, que enfrenta un riesgo moderado de extinción o deterioro poblacional a mediano plazo.

Para conocerlos más y protegerlos mejor, la bióloga bogotana Melany Villate creó MarAdentro, una fundación que combina ciencia, educación y divulgación, para favorecer la relación entre el turismo, la pesca y la naturaleza.

–Desde que me acuerdo amo los tiburones, pero un día, cuando tenía como 13 años me llevaron a un acuario en Georgia (USA), que es de los pocos acuarios en el mundo donde hay tiburón ballena –dice Melany– y de pronto apareció este animal que yo no tenía ni idea que existía, y mientras lo veía pasar pensaba ¿qué es esto? Era tan grande, tan tranquilo, tan lleno de punticos... Me impresionó tanto que me quedé horas ahí sentada. Creo que el resto de la visita al acuario la pasé ahí.

Desde entonces, Melany se ha dedicado a estudiar, a investigar y a leer sobre el tiburón ballena, buscando así la forma de acercarse al animal. De eso fue su tesis de grado, porque sabía que esta especie visitaba Malpelo y Gorgona. Lo que no sabía era que se lo iba a encontrar años después sin tener el vidrio del acuario de por medio.

Melany llegó a Bahía Solano en 2015, investigando el pez sierra, y siguió yendo después cuando empezó a hacer su doctorado. Un día cualquiera, hablando del mar con el anfitrión que la estaba hospedando en su casa, Melany mencionó el tiburón y el hombre le dijo que esa especie iba todos los años a Bahía Solano, que incluso esa era la temporada en que estaban allí, que podían salir al otro día a buscarlos.