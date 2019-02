¿Se quedará la Tierra sin nubes?

Si los niveles actuales de dióxido de carbono en la atmósfera se triplican, no volverían a formarse nueves estratocúmulos y el calor del Sol haría de las suyas con consecuencias desastrosas para la vida en el planeta.

Eso sugiere un estudio publicado en Nature Geoscience, de Tapio Schneider y colegas.

Estas nubes se desparraman como bolas de algodón en filas sobre el océano y el subtrópico. Ellas proveen sombra al planeta y ayudan a mantenerlo fresco.

Esa situación podría vivirse y sufrirse en un siglo si las cosas (emisiones) se mantienen como hoy. La Tierra tendría una temperatura de más de 8° Celsius con respecto a hoy, provocados por una concentración en la atmósfera de 1.200 partes por millón de CO2. Hoy es algo más de 400.

“Estamos perturbando un sistema complejo que no entendemos bien y este puede responder sorprendentemente de manera no lineal”, dijo Schneider, cinetífico del clima en el California Institute of Technology en Pasadena.

Su estudio, dijo, es una alerta para el futuro.

Los estratocúmulos son nubes bajas que reflejan del 30 al 60 % de la luz solar de vuelta al espacio. Aunque son la clase de nubes más común y cubren un 20 % de los océanos tropicales, no ha sido fácil para los modelos simular su comportamiento.

En parte se debe a que las nubes generan procesos climáticos en escalas muy pequeñas para que los resuelvan los modelos de computador, por lo que se usan otras variables aproximadas como temperatura y humedad.

En el nuevo estudio Schneider y su grupo cambiaron las simulaciones y el análisis tomó meses. Al final el complicado modelo computacional reveló un punto en el cual el dióxido de carbono rompe la formación de esas nubes.

Cuando el CO2 sube a 1.200 partes por millón los estratocúmulos se rompen. Al ritmo actual ese nivel se alcanzaría dentro de un siglo.

Una vez desaparezcan nunca se volverán a formar, a menos que el CO2 reduzca su niveles.