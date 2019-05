La marcha en contra de la minería en el páramo de Santurbán

Aunque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible tiene hasta el 16 de julio de 2019 para presente la nueva línea de protección del Páramo de Santurbán, la comunidad opositora a cualquier tipo proyecto minero de gran escala de Bucaramanga y su área metropolitana no baja la guardia y sigue haciéndole frente a lo que pueda suceder allí.

Para ellos, la razón principal es la protección y conservación del ecosistema y el agua que surte a las familias de la ciudad.

Y es que el hecho de que la cartera de Ambiente no haya reprogramado la fase de consulta e iniciativa, que ordena la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-361 del 2017, al tiempo de que Minesa tenga en trámite la Licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Am-bientales, Anla, genera gran zozobra en la población.

Para alzar su voz de protesta pacífica, pedirle al Gobierno y a la Anla que no aprueben dicho trámite, el Comité para la defensa del agua y el Páramo de Santurbán invitó a la ciudadanía a que se unan este viernes 10 de mayo a la Gran movilización, que recorrerá las principales calles de la capital santandereana, con el objetivo de defender este ecosistema.

Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga decretó tarde cívica este día, con el fin de convocar a la ciudadanía en general y demás estamentos públicos para que se solidaricen con la Gran movilización organizada y liderada por el Co-mité.

Las exigencias

La exigencia tanto la Alcaldía de Bucaramanga como el Comité solicitarán al Gobierno Nacional frente a que no otorguen la licencia ambiental a Minesa y así no permitir la explotación minera en Soto Norte, es debido a las consecuencias que esto podría generar al líquido que surte a las familias de la ciudad.

“Exigimos al Gobierno nacional que se ponga al lado de los bumangueses y no de unos cuantos empresarios árabes que quieren explotar el Páramo. El agua de Bucaramanga, de esta generación y de las futuras generaciones, no tiene precio y no se vende por unos cuantos pesos de las regalías para tapar los huecos que ha dejado la corrupción en el Presupuesto Nacional”, aseguró Manuel Azuero, jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga.

Así mismo, con esta marcha, le pedirán a Minambiente realizar una delimitación científica garantista para el agua del departamento; además de mayor inversión estatal en los municipios de la provincia de Soto Norte, como afirmó Erwin Rodríguez-Salah, directivo del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana.

Las actividades de la marcha

La Gran movilización se realizará este viernes 10 de mayo, a partir de las 2:00 p.m. el punto de enucento será la Puerta del Sol.

El recorrido irá por la carrera 27 hasta llegar a la calle 36, donde los integrantes del Comité para la defensa del agua y el Páramo de Santurbán en compañía de los bumangueses se encontrarán con los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, UIS, para posteriormente concentrarse en la Plaza Luis Carlos Galán.

El evento contará también con una actividad cultural con la presentación musical de los grupos: Colectivo La Panela, Natural family, Edson Velandia y Adriana Lizcano, Herencia de Timbiquí y el DJ de Bomba Estéreo.