Las pilas usadas, ni a la nevera ni a la basura

Con el aumento del desarrollo electrónico es cada vez más común que las pilas se multipliquen. Y si es de los que se pregunta qué hacer con ellas, reciclarlas es la opción correcta.

Andrés Jiménez, asesor del Campus vivo, el sistema de gestión de la sostenibilidad de la Universidad de Medellín, cuenta que las pilas son trituradas mecánicamente por gestores en La estrella y Yumbo, separando cuatro tipos de materiales que hay en ella: la carcaza metálica, el zinc y el manganeso, que son minerales que sirven para fabricar fertilizantes agrícolas, y el carbón que va dentro, para así fabricar lubricantes industriales.

De esta manera garantizan que el cien por ciento de estas se reutilice y se evita que se haga basura, porque si las tira allí reduce la vida de los rellenos sanitarios, uno de los grandes problemas del país, dice el profesor de la Universidad de Medellín: “Porque no deberían estar allá sino ser aprovechadas”.

Además, algunas de ellas aún tienen cadmio, un componente que contamina los suelos y las aguas.

Jiménez dice que ante una gran cantidad de puntos en la ciudad para recolectar como los de Pilas con el ambiente, Recopila y Ecotech, que se dedican al reciclaje, el ciudadano puede ayudar sin tener que acudir a grandes gestos. Aporta si evita a toda costa “mezclar las pilas con otros materiales”.

Pilas con el ambiente es una corporación sin ánimo de lucro y un proyecto pionero de Colombia en el tema de recolección de estos elementos. Ellos han cumplido con la Responsabilidad extendida del Productor (REP), en nombre de las empresas productoras que representan el 75 por ciento de pilas puestas en el mercado, lo que significa que son los que más recogen en el país. Desde su experiencia, Alberto Ladino, su director ejecutivo, cuenta un problema: “No se sabe a dónde se están yendo las pilas”, y esto en parte se debe al “desconocimiento de la ciudadanía sobre cómo reciclarlas”.

El cómo

Si tiene pilas recargables y no recargables AA, AAA, C, D, seis voltios y nueve voltios o baterías de celulares y computadores portátiles puede disponerlas en algún punto de recolección que tienen las empresas mencionadas (solo Recopila tiene 4.300 en el país). Hágalo donde prefiera, pero sepárelas. Luego de ser útiles, el reciclaje es su lugar, no la nevera ni la basura