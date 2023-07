Los árboles de Río Claro pueden desaparecer

Cosa que no solo sucede cuando se aíslan, sino también cuando desaparecen o se desconocen, que es lo que ocurre en Río Claro, una cuenca ubicada en el suroriente de Antioquia, entre los municipios de Puerto Triunfo, San Luis, San Francisco y Sonsón, o una suerte de isla biológica con características únicas en el país, en la que surgen y reverberan especímenes sin antecedentes en otros lugares del mundo debido a que está sobre una roca kárstica, que le proporciona condiciones atípicas al suelo en cuanto al pH, a los minerales, nutrientes, hongos y bacterias que en ella habitan.

La evolución ha hecho del hombre una criatura que aísla y divide todo lo que le rodea —escribió el novelista británico John Fowles en El árbol , un ensayo contra la censura de lo salvaje—. Y para comprobarlo basta con recordar a todos los árboles que a lo largo de nuestras vidas hemos percibido lejos de la frontera visual del bosque, a la deriva, aunque la naturaleza no lo haya querido así, porque al hacerlo, se interrumpe la asociación que crea y apoya la asociación de otros grupos de plantas, insectos, aves, mamíferos y microorganismos.

Tiene una de las mejores expectativas, con mayor número de individuos y plántulas en crecimiento. Son árboles de hasta 25 metros de alto con tallos hirsutos y hojas ligeramente oblanceoladas. Categorizada como En Peligro (EN) en la Lista Roja de la UICN, debido a que su hábitat está siendo afectado por la explotación de roca caliza y arcilla.

Las razones por las que estas ocho especies se encuentran amenazadas son dos. La primera tiene que ver con la tala indiscriminada por el uso de la madera. Y la segunda, detalla Bedoya, con el desconocimiento sobre la flora local por parte de la comunidad en general, que es justo lo que el Instituto ha querido cubrir en gran parte con este proyecto, y con los ejercicios de conservación que se hacen en ese territorio.

—Otra cosa que ha dificultado la supervivencia de estos especímenes es que no tienen una facilidad para generar frutos y dar semillas porque, tal y como sucedió el año pasado, hubo muchas lluvias y esas lluvias cambiaron los ciclos fenológicos —período durante el cual aparecen, se transforman o desaparecen los órganos de las plantas—, es decir, los árboles no dieron las flores cuando era y eso ocasionó que se cayeran los frutos. Y, por otro lado, en la zona hay unas especies de aves que están asociadas a esos frutos específicamente porque de ellos se alimentan. Entonces eso ha hecho muy complicado propagarlos y recuperarlos.

Así pues, que una vez tuvieron el panorama claro, o sea, una vez supieron cuántos ejemplares había, dónde, cómo es su ecología, su floración y demás, la comunidad entró a hacer un rol muy importante, se apropiaron de las especies y empezaron a hacer un monitoreo basados en una serie de capacitaciones y de equipos especializados entregados por el equipo matriz del proyecto, y eso les ha permitido a ambas partes “conocer las especies, saber mucho más de ellas, y saber cuándo darles algún tipo de manejo para procurar su reproducción”.

Y por supuesto, como el estudio se originó con un aire propositivo, Bedoya expone la manera lo es:

—Dentro del trabajo que hicimos en Río Claro es un plan para la conservación de estos ocho árboles amenazados, un plan estructurado en compañía de la Fundación Grupo Argos, Cornare, la Fundación Natura, la Fundación Salvamontes, que es del profesor Álvaro Cogollo, y en especial, con la comunidad que estuvo articulada, y que tiene como eje principal la generación de contenido alrededor del tema y la divulgación de ese contenido con el objetivo de que las personas comprendan la importancia de los árboles. También se plantean dentro del plan estrategias que implican a las autoridades ambientales y a las organizaciones que hacen uso del territorio se involucren en con su conservación —cierra el coordinador de la investigación.

Sin embargo, no hay que pasar por alto esta última reflexión: que, como especie, subestimamos la gran importancia que tiene el que la naturaleza siga ahí, sobreviviendo, aún accesible para todos aquellos que quieran acercarse a ella y disfrutarla —escribió el novelista británico John Fowles en El árbol, una reflexión enormemente provocativa sobre la conexión entre la creatividad humana y el mundo natural—, porque lo que la pone en peligro no es más que nuestra actitud hacia ella, esa necedad de seleccionar y aislar todas las asociaciones que se dan entre los seres del bosque desde una perspectiva netamente antropocéntrica, como si él mismo no fuera capaz de mantenerlas aunque sea en la distancia.