Aunque no comen plagas. Básicamente se alimentan de todo lo que les quepa en la boca, de insectos pequeños, frutas, néctar, de otros vertebrados, de aves, de otras especies de murciélagos, de ratones, de ranas, de insectos más grandes como polillas, cucarrones, saltamontes o grillos, y solo hay tres especies que se alimentan de sangre, lo cual ha generado un gran estigma sobre toda la orden, conocida científicamente como quirópteros (Chiroptera).

“Las personas ven a un murciélago y no ven a un murciélago, ven a un vampiro, o sea que le temen porque creen que las van a morder, y eso hace que quieran eliminar colonias enteras, incendiar los árboles en los que se alojan o echar humo en las cuevas donde hacen lo mismo, pues creen que si los matan, matan a todos los vampiros, cuando esa es una conclusión que no tiene relación, o sea, en el mundo existen más de 1.400 especies y solo tres de ellas son hematófagas, entonces si alguien mata a todos los murciélagos presentes en una zona, con seguridad no habrá vampiros, pero tampoco habrá murciélagos, y por consiguiente, no habrá quien supla sus roles ecosistémicos”, comenta Sergio Solari, profesor del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia y director del Grupo de Mastozoología del mismo campus.

Por otro lado, cabe mencionar que los métodos de alimentación de estos animales, que pueden vivir hasta 30 años, están relacionados con sus rasgos físicos: las singularidades de su rostro, el largo de su cola, el tamaño de sus patas y las membranas que las une definen su dieta. Y es que son muy diversos entre sí. A veces sucede que en una familia varían muchísimo los rasgos de cada especie, mientras que en otra, llegan a ser bastante similares.