La vida salvaje vive en la UdeA y, a veces, tiene forma de perro zorro

Fue algo re bonito —es lo primero que se le escapa a Edwin Morales, un ingeniero ambiental de la Universidad de Antioquia, cuando le pido que me cuente cómo fue el encuentro que tuvo con el perro zorro que anda merodeando el campus—. Salí de clase de pulmón libre con unos compañeros y mientras caminábamos hacia la salida del ferrocarril, una chica señaló la cancha sintética de fútbol y dijo: “Ay, ¡miren! ¿Ese no es el zorrito que dicen que se está viendo por acá?”, nosotros de una nos giramos para ver y claro, era él.

Por eso, si cualquier persona llega a toparse con uno de ellos lo recomendable es actuar de manera cautelosa, ya que como le sucede a cualquier animal que no está en constante contacto con los humanos, puede reaccionar de manera agresiva ante la circunstancia, es decir, lo mejor en esa situación es actuar de forma cautelosa para evitar generarles estrés o asustarlos, y tratar de no acercarse mucho porque entre más estrechos son los lazos de dos especies más fácilmente pueden compartir enfermedades, entonces estos zorros al ser animales silvestres pueden transmitir parásitos o agentes infecciones no solo a los humanos sino también a los animales de compañía, o se pueden contagiar ellos mismos. Lo cual no significa que debamos temerles, sino más bien que podemos convivir con ellos respetando su naturaleza, concluye el profesor, mientras Edwin, el ingeniero ambiental, hace un apunte final:

Gracias a los procesos que he tenido desde la ecología, hoy puedo comprender que haber visto a estos zorritos que están habitando espacios tan densamente grises y evidenciar sus dinámicas, es en demasía poderoso, porque te da un panorama más amplio para entender que está con nosotros, que podemos verlos y escucharlos pero respetándolos y cuidándolos que es también una responsabilidad gigantesca que tenemos desde lo individual y lo colectivo: conservar a nuestra fauna silvestre.