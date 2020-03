Sequía y racionamiento tocan la puerta de Antioquia: ¿qué tan grave es?

La tierra cada vez tiene más sed durante las temporadas secas —la actual está llegando a su fin para dar paso a la primera época de lluvia que, espera el Ideam, vaya de mediados de marzo hasta mayo— y está tocando con fuerza la puerta de Antioquia. No hay alarma pero sí reflexiones y planes por ejecutar.

Para verificar el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta en el abastecimiento de agua ante amenazas climáticas, fue creado el Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH). Según un estudio de la Universidad de Antioquia (2018), de las 26 subzonas, cuatro tienen IVH muy bajo; 16, bajo; y 6, medio. Es decir que el departamento no tiene urgencias con el líquido.

El gobernador Aníbal Gaviria Correa declaró el estado de emergencia climática el 18 de febrero, con el propósito de definir una ruta clara para mitigar los efectos nocivos del calentamiento global en el departamento. Si bien dicha declaratoria no tiene regulación normativa en Colombia, justificó la determinación en los hechos complejos que vienen sucediendo: aumento de temperatura, incendios forestales, deterioro de la calidad del aire y desabastecimiento del agua.

Santiago Arango Aramburo, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia e investigador en cambio climático, dijo que uno de los principales problemas a atacar, relacionado con el suministro de agua, es la deforestación. “Es una oportunidad para buscar proyectos productivos que no riñan con los objetivos ambientales”, anotó.

Para Jaime Ignacio Vélez Upegui, profesor del Departamento de Geociencia y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional (UN), el agua no debe ser un problema en Antioquia si se hace una gestión adecuada y si se le da continuidad a los programas de conexión.

“Cuando hay escasez se proponen nuevas infraestructuras y redes. Se empiezan a estructurar proyectos, pero cuando llueve todos vuelven a tener agua y entonces se priorizan otras cosas. Y vuelve la temporada seca y regresan los problemas”, sintetizó.

Afirmó que con el cambio climático no van a pasar cosas muy distintas de las que están ocurriendo ya y que si nos anticipamos a estos fenómenos, no tendremos problemas de aguas porque no vivimos en una región árida. “El cambio climático se presta para generar alarma o pánico, pero debe servir mejor para la reflexión. Agua hay y se puede resolver de muchas otras maneras con tecnología y energía. Las grandes infraestructuras ya las tenemos, hay que hacer ajustes y poner en marcha los programas de largo plazo para el acceso al agua segura”, concluyó.

Mientras tanto, habrá que agudizar el oído para escuchar, como lo dice Fernando Vallejo en Los días azules, la ahora imperceptible quebrada Santa Elena que antes “dulce, tintineante, cristalina, bajaba apacible con su música de aguas de la montaña” .