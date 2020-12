Empezar en un documental y terminar cuidando la Tierra

La producción muestra además el posible escenario que le esperaría a la Tierra y sus especies si el hombre no cambia el curso de sus acciones. Finalmente, plantea soluciones para el cambio.

El fenómeno de la vida

“Un colibrí que se alimenta de una flor, un murciélago que se come un fruto y lleva las semillas a otro lugar o un hongo que conecta bajo tierra a dos árboles y permite que intercambien nutrientes... A esa red de relaciones llamamos resiliencia de los ecosistemas”, explica el biólogo.

“Durante 65 millones de años, la vida se ha estado reconstruyendo, hasta nuestra era, llamada por los científicos como el Holoceno, uno de los periodos más estables en la historia del planeta. En 10.000 años la temperatura media no ha oscilado en más de un grado centígrado”, señala la producción.

Acciones para el cambio

La intervención y destrucción de ecosistemas pone al hombre como la próxima fuerza de extinción masiva. Los seres humanos, la especie dominante en el mundo, “infestaron” el planeta, en palabras del divulgador David Attenborough. Al final de esta producción indica que “la ciencia predice que, si yo naciera hoy (2020), sería testigo de lo siguiente”: 2030, como producto de la tala indiscriminada, la selva amazónica se degrada hasta convertirse en una sabana seca, se altera el ciclo global del agua, el Ártico queda sin hielo en verano y aumenta la velocidad del calentamiento global; en 2050 el océano se calienta y se vuelve más ácido, mueren los arrecifes de coral del mundo; a 2080 hay una crisis alimentaria por sobreexplotación de suelos y los insectos polinizadores desaparecen; en 2100, habrá 11.000 millones de habitantes y la temperatura habrá aumentado 4° centígrados, antesala a una sexta extinción masiva provocada por el hombre.

Aún el ser humano está a tiempo de revertir esa situación. Uno de las formas es cuidando la biodiversidad. “Podemos proteger los ecosistemas, comer menos carne, hacer buen uso de las basuras con las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) y estudiar la naturaleza, porque normalmente las personas protegen lo que conocen”, comenta el divulgador de Explora, Andrés Ruiz Acosta, en resumen, invita a “abrir los ojos a la naturaleza”.

Pero, ¿por qué proteger la biodiversidad? Por un lado está su valor intrínseco, independiente de si le sirve o no al hombre. Lo segundo, apunta Cristina López Gallego, es porque esta le presta servicios ecosistémicos a los humanos: “Provee alimento, medicinas, materiales de construcción, ayuda a regular el ciclo del agua, el clima, la erosión o las plagas, da polinizadores para los cultivos, entre otros”, comenta la ecóloga, pero enfatiza que no debería ser el único valor, sino que se debería concienciar que la vida es sagrada y no se debe destruir.