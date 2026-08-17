hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¡A Colombia la reconstruimos entre todos!

hace 2 horas

2026-08-17 16:56:34

La tierra se movió y con ella se movió todo: casas, calles y familias enteras. El país quedó con una herida profunda. Pero también hemos visto algo que no se rompe, la gente que lo da todo para ayudar a un desconocido, las brigadas que no duermen, los camiones de ayuda que cruzan el país y hasta los que abren su casa, su carro y ofrecen su comida, sin que nadie se los pida. Colombia no se levanta porque olvide el dolor. Se levanta porque sabe cargarlo junta. Hoy, más que nunca, somos los que nos quedamos a ayudar....