bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Así se registran los animales salvajes que viven en el Valle de Aburrá

04 de septiembre de 2025

2025-09-04 17:51:7

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ha utilizado cámaras trampa para registrar 21 especies de mamíferos medianos y grandes en sus áreas de conservación, evidenciando una rica biodiversidad que incluye desde el abundante zorro perro hasta el esquivo perro de monte. Este monitoreo también reveló la presencia de un puma concolor en Itagüí, destacando la importancia de la reserva natural de El Manzanillo. Estos registros son cruciales para la toma de decisiones que garantizan la conectividad ecológica y la protección de ecosistemas estratégicos, demostrando cómo la tecnología es un puente entre la ciudad y su valiosa naturaleza....