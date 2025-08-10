bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin De Santa Elena para Medellín: el emotivo Desfile de Silleteros que mantiene viva la cultura paisa

10 de agosto de 2025

2025-08-10 18:14:5

Alejandro Bermúdez Montoya Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos. Seguir Periodista

Vive la magia del Desfile de Silleteros 2025, donde 540 campesinos de Santa Elena transformaron las calles de Medellín en un jardín viviente. Una tradición de 68 años que honra nuestras raíces. Un emotivo homenaje a la cultura paisa y al arte floral que nos representa....