hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Frank ‘el flaco’ se burla de sus defectos y sus dolores en su obra Extraordinariamente imperfecto

hace 2 horas

2026-05-22 17:23:25

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

El comediante estrenó la obra el pasado fin de semana. Este viernes 22 y sábado 23 serán las últimas funciones en Medellín antes de irse de gira por el país.

La idea que dio origen a la obra salió de una conversación con un amigo, que le preguntó si en el colegio le hacían bullying por el diastema –la separación de los dientes–, y Frank recordó que, aunque sus compañeros sí se burlaban, él no se sentía mal, pues creía que eso, más que un defecto, era un rasgo que lo hacía único. La obra se construye bajo esa intención de abrazar todo lo que ha sido, lo bueno, pero sobre todo lo malo....