hace 27 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin James Rodríguez y su llegada a Nacional | En vivo

hace 27 minutos

2026-09-11 11:22:26

James Rodríguez llega a Atlético Nacional y todas las miradas están puestas en este nuevo capítulo de su carrera. Siga EN VIVO la rueda de prensa y conozca todos los detalles de la llegada del volante colombiano al equipo verdolaga. ¿Está listo el 10 para escribir una nueva historia en Nacional?...