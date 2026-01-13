hace 5 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Protestas masivas en EE. UU. tras la muerte de Renee Nicole Good, abatida por un agente de ICE

2026-01-13 14:39:28

Miles de manifestantes salieron el sábado a las calles en Estados Unidos para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que causó indignación en la población luego de que uno de sus agentes abatiera a una mujer de 37 años durante una redada contra migrantes en Mineápolis....