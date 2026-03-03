x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Multimedia
hace 2 horas
bookmark

“Sabía que Petro lo iba a hacer mal, pero lo está haciendo peor”: Jorge Enrique Robledo

hace 2 horas
Luz María Sierra

El exsenador Jorge Robledo, uno de los dirigentes políticos de izquierda más reconocidos del país, vuelve a aspirar al Congreso en las elecciones de este 8 de marzo, esta vez por el partido Dignidad y Compromiso. En entrevista con EL COLOMBIANO, señala las debilidades de la presidencia de Gustavo Petro, expone su mirada desde la cercanía que tuvo con él tras su paso por el Polo Democrático y da a conocer el por qué de su regreso a los pasillos del Congreso....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Todos los videos

Ver más