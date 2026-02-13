hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Salario mínimo: Petro gana con cara y con sello

hace 3 horas

2026-02-13 17:14:33

Analizamos tres temas clave: la suspensión del salario mínimo por el Consejo de Estado que beneficia políticamente a Petro sin importar el resultado; los delirios presidenciales que cambian la historia atribuyendo la muerte de Bolívar a falta de electrolitos; y la emergencia económica de ocho billones calculada en servilleta que desangra a quince mil empresas. Un gobierno desconectado de la realidad en medio del caos administrativo....