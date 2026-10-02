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hace 6 horas
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Salvación Nacional y el Uribismo están agarrados, ¿quién gana?

hace 6 horas
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Maria Victoria Caicedo G

Comunicadora social y periodista de la Universidad del Quindío, con más de 13 años de experiencia en cubrimientos judiciales y de orden público. Trabajó en Colmundo Radio, Colprensa y Caracol Radio Bogotá, cubriendo la Procuraduría, Altas Cortes, juzgados y la Defensoría, entre otros temas. También trabajó en Caracol Radio Medellín y como coordinadora de comunicaciones en la Alcaldía de Medellín (2021-2023). Actualmente hace parte del equipo de periodistas en la sección de actualidad de El Colombiano.

En este episodio de Mesa Central, analizamos el tenso panorama político en Colombia, abordando la fractura entre el Centro Democrático y Salvación Nacional de cara a las elecciones regionales. Repasamos las recientes estrategias de seguridad, el retiro de visas por escándalos de corrupción, los traslados de presos; finalmente la renuncia de Bruce MacMaster a la ANDI....

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

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Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

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