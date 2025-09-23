x

viernes

3 y 4

jueves

0 y 2

miercoles

1 y 8

martes

5 y 7

domingo

no

sabado

no

lunes

6 y 9

¿Se intelectualizó el perreo? Andrea Yepes y su libro Reggaetón

Ángel Castaño Guzmán

Sara Kapkin

La periodista Andrea Yepes Cuartas publicó un libro en el que se pregunta sobre el origen y la evolución del ritmo que ha hecho bailar a varias generaciones de latinoamericanos....

