Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 2 horas
bookmark

El temblor en la Casa de Nariño que puede tumbar a Benedetti

hace 2 horas
El Colombiano

En esta nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas importantes de la semana; el terremoto en Casa de Nariño que debilita a Benedetti tras la lista Clinton, la rebelión de 17 gobernadores contra la emergencia económica que le costaría $1 billón a Antioquia, y el escándalo de Matador que expone a 11 funcionarios petristas denunciados por violencia contra mujeres. Un gobierno en crisis a 203 días de su final, con caos interno, contratos cuestionables y promesas feministas rotas....

