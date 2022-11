Las letras que siguen enclavadas en una montaña del oriente de Medellín simulan el letrero de Hollywood en Los Ángeles, Estados Unidos. En 1993 dejaron de alumbrar tras sufrir varios cortos circuitos cuya reparación no fue posible. Es llamativo que incluso hoy el vandalismo no haya atentado contra el aviso, que a diferencia de otras estructuras metálicas son desarmadas con facilidad. Parte del relativo buen estado que exhiben obedece a que por años hubo encargados de vigilarlas en una casa que se construyó justo debajo de la letra R que es la única ya no existe.