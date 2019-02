Precios del café vuelven a asustar a los productores

“Continúa la especulación de los Fondos de Inversión en el mercado del café y nuevamente la Bolsa de Nueva York se pone a un nivel por debajo de un dólar. La industria impávida se sigue lucrando del sudor y la sangre de los productores de café mundiales. ¿Hasta cuándo? No podemos callar”.

Mientras el actual nivel de precios tiene en alerta a los cultivadores de café, productores del grano en Antioquia, que pidieron reserva de su nombre, abogaron por destrabar los procedimientos para hacer despachos al exterior.

“¿Cómo sería la economía de Francia si exportaran uvas y no sus vinos? Agregarles valor a las materias primas es factor fundamental del desarrollo económico y a su vez la mejor forma, por no decir la única, de darle sustentabilidad a la actividad cafetera en Colombia”, indicaron las fuentes.

También señalaron que avanzar en la ampliación de la cadena de comercialización en el exterior buscando llegar hasta el consumidor final exportando café tostado en las mejores calidades de nuestro café debe ser la tarea principal de la Federación de Cafeteros.

No obstante, enfatizaron en que en Colombia esto no solo no ha sido una prioridad, sino que por el contrario se entorpece el negocio “aplicando impuestos, mal llamados contribuciones, a las exportaciones de café procesado”.

Adicionalmente, cuestionan que Colombia es tal vez el único país del mundo que tiene impuesto indirecto a la exportación de un producto que además de ser su insignia es un generador de empleo.

“Mas grave aún son las dificultades que se generan a la exportación cuando se trata de ventas por internet, pues debe elaborarse un documento de pago de impuestos por cada libra, trámite que puede ser varias veces más costoso que el mismo gravamen”, concluyen los empresarios.