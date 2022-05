A través de las denuncias conocidas por la entidad, los timadores afirman que todo está listo a través de inmobiliarias, con las cuales se hizo un convenio interadministrativo y advierten, incluso, que se están calificando los proyectos.

El llamado del Ministerio de Vivienda no es solo a las alcaldías de Antioquia, sino de todo el país, pues ese modus operandi puede extenderse a otras regiones. Por eso, es clave que los mandatarios locales no caigan en estas estafas, que no entreguen lotes ni dinero a ninguna supuesta firma edificadora ni inmobiliaria.

Finalmente, se agregó que el gobierno no solicita recursos a través de terceros para hacer proyectos VIP.