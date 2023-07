El uso de los drones, desde hace unos años, ya es común en sectores como el militar, el agropecuario y el audiovisual. Sin embargo, la entrega de domicilios con estas naves no tripuladas cada vez está más cerca de materializarse.

En Colombia no hay registro oficial de algún domicilio que se haya entregado con una aeronave no tripulada. Y básicamente, eso obedece a que no existe todavía una normativa que regule esa clase de logística.

Hace casi tres años, Inter Rapidísimo, la empresa de mensajería, había presentado un proyecto para usar drones en 70 zonas de difícil acceso en Colombia. Se sabe que la operación estaba alineada con la regulación de la Aerocivil y hay pruebas de una entrega de medicamentos para un hospital del Amazonas.