Lo más probable es que cada que usted fue al supermercado este año notara que los precios habían subido, es posible que no le alcanzara y tuviera que reducir el tamaño de sus compras, o que tuviera que aumentar el presupuesto destinado a los alimentos. Pero la carestía no paró ahí, lo mismo pasaba si pensaba pedir un domicilio el fin de semana, pagar su cuenta de energía, irse de viaje o comprar algún “estrén” este diciembre. “Todo está muy caro” era la frase más frecuentemente escuchada a lo largo de 2022.

Lo primero que hay que decir es que la inflación no es un fenómeno que apenas se viva en Colombia, todo el mundo viene enfrentando una carestía por motivos muy difíciles de controlar.

La primera explicación es que desde 2021, con la reactivación de la economía global luego de los confinamientos para detener el avance de la pandemia, la demanda se disparó, las familias en todo el mundo salieron a comprar sin control, una muy buena noticia para el comercio que había experimentado la parálisis, pero la oferta no logró seguirle el paso a la demanda, las empresas no lograban producir tan rápido y no hay que olvidar que había una crisis de contenedores que no eran suficientes para mover el comercio global. Eso empezó a encarecer los productos.

A todo eso se suma que en febrero explotó la invasión rusa a Ucrania, y más allá de los lamentables resultados en vidas humanos que ha significado la guerra, esta puso contra las cuerdas a la economía mundial. De esa región sale mucho petróleo y gas —solo Rusia produce unos 11 millones de barriles diarios de petróleo—, cereales, minerales estratégicos para la fabricación de tecnología y automotores, y fertilizantes —el 42% de los fertilizantes que consumía Colombia antes de la invasión provenían de esos dos países—.

Con esta guerra no solo se hacía más caro producir en Colombia sino en el resto del mundo. Europa depende en gran parte del suministro de gas ruso por lo que sus costos de energía se elevaron y el precio de su producción se fue a las nubes.

Y ya en lo local, pesó mucho en el encarecimiento el prolongado invierno que dañó muchos cultivos, de hecho, los cafeteros redujeron su producción cerca de un millón de sacos este año, aún en medio de los mejores precios de la historia.