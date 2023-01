Zamora explica que en el informe que dejó para entregar el cargo señala que solo para mantener la autosuficiencia hasta 2040 —la carga de refinerías— “se necesitarían al menos 200 contratos adicionales a los 99 que tenemos”, pero la ministra insiste y en el informe que presentó en diciembre asegura que no se requieren más.

“No logro entenderlo porque el informe tiene unas ponderaciones que no están justificadas en ninguna parte, así que es un número arbitrario, escogido por alguien que no fue ni de la ANH ni hasta donde tengo entendido de la Dirección de Hidrocarburos, ni del Viceministerio, alguien cogió unas cifras y las utilizó como cálculos de servilleta, pero no están sustentadas porque los recursos contingentes están sujetos a una serie de contingencias, que cada una es diferente de la otra y necesita un análisis especial que no se hace en dos meses, ¿cuál es la contingencia?, de falta de infraestructura, o de falta de mercado, o de licencia ambiental, o de seguridad o ¿de qué?, cada contingencia es diferente”, expresó Zamora.