Los gremios también se expresaron, como Fedesarrollo el cual señaló que el incremento no debe ser superior al 20% , mientras que Fenalco indicó que el aumento podría ser del 13%. El Gobierno nacional también dio sus puntadas, e indicó a través del viceministro técnico de Hacienda, Diego Guevara, que el salario mínimo podría quedar entre $1.110.000 y $1.150.000.

Uno de los gremios que coincidió con la CUT fue la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), al subrayar que se debe poner primero las cifras sobre la mesa de trabajo como punto de partida para la discusión

“Nosotros ya le planteamos a la ministra del Trabajo, que primero se deben poner las cifras porque esto no puede ser ideológico, no puede ser político, esto es con cifras y tratar de resolver los problemas, no solo los de corto plazo, sino los de las generaciones futuras”, afirmó Santiago Montenegro, presidente del gremio.