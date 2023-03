Así es la propuesta del Consejo de Competitividad para la próxima reforma pensional

El primer escalón del que habla el CPC es el Pilar 0, que será no contributivo y destinado a la población más vulnerable que no logre cumplir con la cotización mínima para pensión. Este pilar, agrega el documento, tendrá que ser fiscalmente sostenible, en línea con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y propone que el ingreso que brinde sea el que cubre la línea de pobreza extrema. Según el Dane, esta línea per cápita el año pasado fue de $161.099.

“En un país como Colombia, al igual que muchos otros países emergentes, la fuente de financiación de estas pensiones no pueden ser los impuestos al trabajo en la medida en que el nivel de empleo formal de la economía es muy bajo y existe gran volatilidad en el ingreso y salida de las personas de este tipo de trabajos”, aclara el documento.

El primer pilar contributivo

El siguiente escalón, o Pilar 1, sería el contributivo para aquellos que ganen hasta un salario mínimo y se mantendrían las tasas de contribución actuales, que están en 16% entre lo que aportan los empleadores y los trabajadores.

Estos empleados aportarían al fondo público en una llamada cuenta nacional, que en los sistemas pensionales se entiende como una cuenta individualizada en la que se recogen de forma virtual los aportes y los rendimientos que se irán generando.