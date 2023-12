La intervención

El 17 de julio de 2023, la Superintendencia adoptó medida administrativa por captación no autorizada de dinero del público respecto de la Sociedad Ganadera El Paraíso S.A.S., Carlos Alberto Montoya Bustamante, Lina María Serna Aristizábal, la sociedad Subase S.A.S., y la sociedad MontSer 13 Group S.A.S.

El regulador encontró que, desde 2019, 3.094 depositantes como Diego y Elkin habían realizado 9.043 operaciones para la adquisición de 37.259 cabezas de ganado. Dichas operaciones se realizaron con el aporte de dineros por $96.957 millones, con la promesa de devolverles dicha inversión y entregarles ganancias por valor de $28.904 millones.

Los cálculos arrojan que frente a un semoviente, en todas las etapas de crianza, la Sociedad pagaría, en promedio de 33 meses, el 104,3% de ganancias, mientras que en cada etapa que oscila entre 5 y 11 meses, se le pagaría al inversionista un promedio que puede llegar hasta el 35,5% de la inversión.

Y lo más grave es que la Supersociedades encontró que mientras Subase (que era la comercializadora de ganado para la Sociedad Ganadera) en los primeros meses de 2023 compró 7.766 animales por valor de $18.132 millones, la Sociedad Ganadera estaba asignando 13.875 cupos nuevos o cabezas de ganado a cambio de $47.574 millones. Entonces, no estaba tan equivocado Diego, porque según estas cuentas, la ganadería estaba vendiendo un mismo novillo dos veces.

Así mismo, la Superintendencia detalló que mientras que el saldo del patrimonio de la Sociedad, para marzo de 2023, era de $1.209 millones, el valor de los dineros recibidos por los contratos de ganado ascendía a $60.830 millones.

No queda claro qué hacía la Sociedad Ganadera El Paraíso con el dinero de los inversionistas si no compraba los animales. Por eso, sus representantes legales fueron denunciados penalmente por un esquema piramidal y lavado de activos ante la Fiscalía.

Muchos de los inversionistas no entendían por qué se hablaba de pirámide si no se les invitaba a referir a nuevos inversionistas. “Uno le contaba a la gente cómo era el negocio y ellos querían entrar, entonces varias veces yo les insistí a los de la ganadería que por qué no nos daban alguna comisión por vincular a más personas, pero su respuesta siempre fue que ese no era el foco del negocio, pues no se trataba de una pirámide”, reconoce Diego.

Sin embargo, el abogado Víctor Muñoz, quien representa a Diego y a otros 250 afectados en el proceso ante la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, explica que el esquema piramidal está en la forma en que esta empresa utilizaba los recursos: “Como no compraba el ganado, lo que hacía era que con la inversión de las personas les respondía a los inversionistas cuyos contratos estaban por vencerse. La pirámide la armaban ellos mismos”.