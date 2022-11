Antes del ingreso de Juan Carlos Ortiz a Interbolsa, las SCB (sociedades comisionistas de bolsa) eran pequeñas, sus corredores eran pocos y la participación que se les otorgaba a estos en la producción de comisiones no superaba, en el mejor de los casos, el 20%. Por eso, una de sus primeras actuaciones fue llevar a cabo una agresiva campaña de contratación de corredores a los que les ofreció, por primera vez en la Bolsa, una remuneración del 40% de su producción en comisiones.

Todo el mercado debió acomodarse a este nuevo sistema de pago. Sin embargo, con la caída de Interbolsa, varios años después, las firmas comenzaron a replantear este sistema, que se veía ya como una práctica nociva que, por excesiva en su remuneración, estimulaba a los corredores a asumir mayores riesgos y, en algunos casos, a realizar operaciones por fuera de la ley.

***

Independientemente de todo lo cuestionable —y hasta delictivo— en la historia de la compañía, Interbolsa, con Juan Carlos Ortiz a la cabeza, fue el artífice del negocio de posición propia, que marcó una de las épocas de mayor crecimiento del mercado de capitales en Colombia, al punto de que el país ha sido un referente en América Latina por la manera en que el Gobierno ha logrado obtener los enormes montos de deuda pública a través de los TES mediante el mecanismo ágil, trasparente y supremamente líquido de la Bolsa.

Pero la estrategia de crecimiento de Interbolsa, con su socio a la cabeza, no fue el único de los aspectos que potenciaron la firma. Como describí anteriormente, durante la crisis de 1997-1998 el Banco de la República subió las tasas de interés a niveles nunca vistos. Posteriormente, de la mano de la baja en la inflación, las disminuyó paulatinamente en un lapso de varios años, con lo cual asumir posiciones propias en TES se convirtió en un negocio fenomenal, del cual se lucró todo el sistema financiero en su conjunto por cuenta del Gobierno, que emitía estos títulos a tasas altas y que adquiríamos las SCB y demás entidades financieras. Y a medida que bajaban las tasas, de la mano de la baja inflación, dejaban una utilidad significativa.

Así, mientras mayor fuera la exposición, mayor era la utilidad, y en eso Interbolsa, que era la que más operaba, también fue la que más ganó.

A lo anterior se debe sumar que la compañía había logrado convertirse en el primer market maker de TES, lo cual le permitía tener un tratamiento preferencial en las subastas realizadas por el Banco de la República y, por lo tanto, obtener unas utilidades mayores a las que lográbamos las demás firmas comisionistas.

Los market makers de TES son el grupo de los más grandes operadores en estos títulos, que se comprometen con el Banco de la República a adquirir altísimos montos en las subastas que este realiza con base en las necesidades de financiación del Gobierno. Se necesita mucho músculo financiero y comercial para estar en ese grupo selecto de quienes operan las cifras más altas de TES. Interbolsa fue por varios años el líder entre los market makers de TES, superando en varias oportunidades, incluso, a los bancos más grandes del país.

***

Los primeros años posteriores a la creación de la Bolsa de Valores de Colombia fueron un período fructífero para la entidad bursátil, que logró negocios y alianzas que le permitieron convertirse en el operador único de todos los mercados de valores y de divisas de Colombia, a diferencia de otros países donde continúan existiendo varias Bolsas (como es el caso de Argentina) y varios operadores en los diferentes mercados. Con la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), las SCB comenzaron a operar en forma como intermediarios en el mercado cambiario (IMC), lo cual fue autorizado mediante la Resolución Externa 08 del 5 de mayo del 2000, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República.

También fue constante el enfrentamiento entre Rodrigo Jaramillo (fundador de Interbolsa) y el presidente de la entidad, Augusto Acosta, por diferentes motivos, entre ellos, la inscripción de las acciones de la Bolsa en la misma institución. El argumento esgrimido por este último durante varios años acerca de que tenía que prepararse un buen gobierno corporativo para llevar a cabo esta inscripción no convencía a nadie, y se vio más como un punto que quería llevarse.

Al final, no fue el conflicto con Jaramillo el que ocasionó la salida de Acosta como presidente de la Bolsa, sino el enfrentamiento con los demás miembros del Consejo Directivo, en especial con Emilio Echavarría —presidente de Suvalor, que en 2006 cambió su nombre a Valores Bancolombia—, quienes no veían con buenos ojos la forma, un tanto arrogante, como el presidente de la Bolsa decidía cuáles mandatos del órgano superior llevaba a cabo y cuáles no.