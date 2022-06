Los trabajadores de una tienda de Apple en Maryland (Estados Unidos) aprobaron formar el primer sindicato en un establecimiento del gigante tecnológico, de acuerdo con información divulgada este fin de semana.

Los empleados de la tienda, ubicada en Towson, a las afueras de Baltimore, decidieron, con 65 votos a favor y 33 en contra, crear el nuevo sindicato llamado ‘Apple Core’ (una sigla en inglés de Coalición Organizada de Empleados Minoristas).

Además, dicho sindicato contó con el respaldo de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (AIM), la cual representa a más de 700.000 trabajadores en Estados Unidos y Canadá de industrias como la manufacturera, aeroespacial, transporte y automovilística.

Así, por medio de una carta abierta a Apple, explicaron que su iniciativa era “sobre el acceso a nuestros derechos que como trabajadores actualmente no tenemos”, pero indicaron que no querían “ir en contra o crear un conflicto con la gerencia”.

El senador demócrata y exaspirante presidencial Bernie Sanders felicitó a través de Twitter a los trabajadores y celebró que el país vive un “histórico levantamiento de la clase trabajadora” en contra de la “codicia” de las élites.

El pasado mes de abril, los empleados de una planta de Amazon en Nueva York aprobaron formar el primer sindicato de la compañía, un camino que han seguido los trabajadores de varias cafeterías de Starbucks, que además han denunciado intimidaciones por parte de la compañía.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se definió en días pasados como el mandatario “más prosindicatos” de la historia del país, y reiteró su llamamiento a las grandes empresas para subir salarios y pagar impuestos.

“Wall Street no construyó este país. No bromeo cuando digo que sin los sindicatos no habría clase media”, expresó Biden durante un discurso