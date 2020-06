Banca móvil, un actor que registra más de 99 % de disponibilidad

La banca móvil es otro de los actores que ha cobrado relevancia en los últimos meses, en un contexto en el que se evita el contacto físico y los desplazamientos a los bancos.

Por ejemplo, el último reporte de la Superintendencia Financiera refleja que de las 7.944.739 transacciones que se llevaron a cabo el pasado 26 de mayo, más de 1,82 millones se hicieron utilizando este canal, siendo así el de mayor relevancia entre todos los medios disponibles, incluyendo a las sucursales físicas.

Estas plataformas se encuentran listas para responder a tan alta demanda, puesto que la disponibilidad de estas es de 99,59 %, de acuerdo con un estudio de la startup Movizzon, en el que se midieron los datos de seis plataformas móviles que atienden estas necesidades durante los primeros cuatro meses del año.

De hecho, de los bancos que se midieron en este estudio, no hubo ninguno que registrara una disponibilidad inferior a 99 % en su promedio de enero a abril.

Frente al reporte, Hismael Alayo, Business Manager Latinoamérica de Movizzon, destacó que “la percepción de los clientes está enfocada en que la banca móvil funcione las 24 horas del día. Ante el aumento de tráfico, esta banca sí estuvo preparada”.

No es lo mismo ingresar a la banca móvil a las 3:00 a.m. que a las 3:00 p.m., puesto que los picos de horas en los que se ve un registro más favorable son los que se encuentran entre 7:00 a.m. y 9:00 p.m. Sin embargo, la diferencia con el horario de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. no es sino de 0,4 puntos porcentuales, ambos por encima de 99 %.

Sobre el contexto actual, Andrés Mauricio Ramírez, Director de Transformación Digital e Inclusión Financiera de Asobancaria, destacó que “el comportamiento de telefonía móvil y de internet comenzó a crecer de manera sustancial durante la contingencia”. En número de operaciones ambos presentan un incremento de su uso superior a 100 % en época de emergencia.