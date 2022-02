Alimentos, medicamentos o cosméticos podrían encarecer aún más por un problema silencioso que tiene en alerta máxima a gremios y empresarios del comercio exterior en Colombia. Se trata de una falla que afecta desde principio de mes los sistemas informáticos del Invima.

El pasado 6 de febrero la plataforma de la entidad sufrió un ataque cibernético que tiene retrasados varios procesos, principalmente de nacionalización de mercancía. Sin titubear, los gremios alertan que el problema ha llegado a tal punto que podría agravar la situación de inflación –costo de vida– que Colombia enfrenta.

“Vemos esto con mucha preocupación. Lo que nos dicen es que la página fue secuestrada por un hacker, entonces no está en funcionamiento y eso ha causado muchos problemas. La gente no tiene mucha información y no sabe qué hacer”, asegura Javier Díaz, presidente de Analdex, gremio del comercio exterior en Colombia.

Desde Cargo Logistic System, holding dedicado a la exportación e importación que mueve 200 contenedores al mes en el país, se le afirma a EL COLOMBIANO que los incrementos en los costos de los puertos han sido de entre 35% y 40% debido a la situación.

Diana Arenas, quien se desempeña como gerente comercial de esa compañía, dice que más que una alerta es una situación crítica e indudablemente tendrá efecto sobre el bolsillo de los consumidores, a quienes se transmitirán los sobrecostos. Lo que está pasando le recuerda a la problemática que el Paro Nacional generó en los puertos: represamiento de mercancía debido a los bloqueos, que al cabo de dos meses cobró la vida de varias empresas.

Considera ella que se está a tiempo de actuar antes de que esto siga escalando. Sobre la afectación, ejemplifica que en el caso de una importación se recopilan los datos del proveedor –certificados sanitarios, documentos de transporte, etc– y a través de la página del Invima se informa qué mercancía se trae, a qué puerto y en qué cantidad, entre otros datos.

Tras recibir esto, el Invima emite un documento que permite mover el contenedor para ser supervisado y posteriormente obtener el Certificado de Inspección Sanitaria (CIS). “Todo esto tarda un día hábil, pero sin la página tenemos contenedores que llevan hasta 8 días en puerto”, indica Arenas.