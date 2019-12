El nuevo año llegará con varias movidas catastrales

Otra novedad introducida por esta norma es que el contribuyente, persona natural propietario de bienes o predios de uso residencial, podrá optar por la modalidad de pago alternativo por cuotas para el impuesto predial unificado del bien. Aunque el esquema ya opera en algunas ciudades, en otras sus autoridades (concejos) no lo han implementado argumentando que esto no lo permite la ley. El parlamentario Ciro Ramírez añade que la Ley 1995 no se mete con el catastro ni con el avalúo catastral, y solo toca el crecimiento del impuesto.