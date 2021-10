Casaideas busca proveedores nacionales

“Nuestra propuesta tiene que ver con la accesibilidad al diseño, pues se cree que el diseño o lo bonito es caro, y definimos que esto no es así. Somos una empresa de diseño inserta en el retail o comercio minorista. Como la gente estuvo encerrada en el hogar por la pandemia, empezó a vivir la casa y esto provocó un vuelco. El modelo de trabajo en casa, por ejemplo, dinamizó categorías del mobiliario como escritorios o sillas lo que nos llevó a incrementar el portafolio de ese tipo de productos”.

¿Entonces, qué cabida puede tener el emprendimiento colombiano en esta organización comercial?

“Hemos estado buscando productores nacionales que nos den la garantía de poder distribuir al resto de los países en los que hacemos presencia. Es decir, si mandamos a fabricar un producto en Colombia, este proveedor debe estar en capacidad de entregar el pedido al mismo tiempo en todos los países”.

¿Y ese tipo de proveedores existen en Colombia?

“Sí. Ya hemos ubicado algunos en textiles y loza (Corona, Imusa) que son sectores fuertes, y estamos mirando las alternativas”.

¿Cuándo podrían verse los artículos de esos proveedores en las tiendas de Casaideas?

“Estamos trabajando en las cotizaciones, y esperamos materializar esto en un año”.

¿Y de qué dependerá que esos proveedores colombianos sean exitosos con ustedes?

“El fast fashion o moda rápida tiene dos brazos poderosos: el diseño y la logística, y el balance entre estos es lo que hace funcionar a grandes marcas. Cuando uno piensa en expandirse, esa idea requiere de muchos procesos, normativa y directrices para que una tienda nuestra en Colombia sea igual a cualquiera en otro país. Esa será la clave”.

El mes pasado se aprobó una reforma tributaria en Colombia, ¿qué beneficios o perjuicios le ve?

“La tasa impositiva de Chile es del 27% y acá es de un 30% y en ambos casos estoy de acuerdo con esos niveles, pues somos países que requieren tributos para mejorar las condiciones de desarrollo. Sin impuestos no se mejoraría nada. Un 30% no es una gran tasa, aunque muchos dirán que hay que bajarla, pero lo claro es que hay que cobrar los tributos y, lo importante, es que el nivel de impuestos sea lógico y que la gente esté dispuesta a pagar y a no evadir. Si se incrementan mucho los impuestos, se eleva la evasión y además se rebaja la inversión”.

¿Cómo está distribuida la operación de la empresa?

“Actualmente tenemos 76 tiendas en Chile, Perú, Bolivia y Colombia. Tenemos unos 1.560 empleados en esos países”.

¿Cuánto facturó el año pasado la compañía?

“En 2020 la facturación sumó 80 millones de dólares y este 2021 cerrará en unos 180 millones. De ese monto Chile pesa el 65%, Perú 25%, Colombia 7% y Bolivia, con 6 tiendas, pesa un 3%”.

A comienzos de este mes abrió su primera tienda en el Valle de Aburrá, ¿con cuántos almacenes finalizará este año en Colombia?

“La de Envigado fue nuestra octava apertura en el país desde 2018. El noveno almacén se abrirá en noviembre en Bogotá”.

¿Y cómo seguirá el plan de expansión en 2022?

“Contemplamos nuevas tiendas en Cali, Bucaramanga, Pereira y Cúcuta, donde ya estuvimos mirando posibilidades. También consideramos que en Medellín caben tres tiendas más, porque este es un mercado grande”.