Operadores dicen que MinTIC está favoreciendo a Avantel, DirecTV y Wom

“Es inaudito que se pretenda alargar los beneficios de un operador entrante a través de un decreto. Si la fusión de Wom fuera con Claro, ¿entonces Claro entraría a gozar los beneficios de un operador entrante? Es importante recordar que la condición de entrante otorga el beneficio de pagar el 50% de arrendamientos vs. lo que pagan los operadores establecidos”, cuestionó Cataldo.

En ese mismo sentido, Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil en Colombia, manifestó que “el sector requiere de un ordenamiento jurídico estable y predecible que brinde seguridad jurídica y promueva la inversión. La ley vigente, la cual no puede alterarse mediante un decreto, establece expresamente, que quien ceda el espectro debe encontrarse al momento de la cesión, cumpliendo todas las obligaciones contempladas en los respectivos permisos de uso del mismo, incluyendo las obligaciones de cobertura. Por eso, el MinTIC no podría autorizar ninguna cesión de quienes han incumplido sus obligaciones, como es el caso de DirecTV y Avantel. Además no puede este decreto alterar la definición de operador entrante de Wom”.