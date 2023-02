Lo que es cierto es que aquí están construyendo la primera línea del metro de Bogotá, el oleoducto que traerá el gas desde el sur de Córdoba a Medellín, la autopista Mar 2, y hasta el metro de la 80. Además, las exportaciones a ese país se han ido incrementando y hasta se rumora que alguna de sus tecnológicas estaría interesada en licitar por el espectro 5G en Colombia.

Todo esto mientras China está involucrada en conflictos geopolíticos con Estados Unidos, hasta ahora el principal socio comercial de nuestro país.

EL COLOMBIANO habló con Ingrid Chaves, directora ejecutiva de la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio, acerca de los intereses del país asiático en Latinoamérica y especialmente en Colombia.

¿Cómo avanza la relación entre China y Colombia?

“Las relaciones entre China y Colombia están en su mejor momento, este año se cumplen 43 años del inicio de las relaciones diplomáticas. Colombia fue uno de los países que tuvo como un relacionamiento más tardío con China en muchos aspectos, pues en Bolivia, Perú, Panamá, Chile y Argentina la presencia china estaba mucho más metida, tanto en temas de inversión como de Tratados de Libre Comercio, por las iniciativas de la Franja y la Ruta en la que Colombia todavía no se ha unido. A Colombia apenas ha estado llegando la presencia china en la última década, se abrieron las puertas cuando China Harbor ganó la concesión de la Autopista Mar 2, en Antioquia, y ese fue el inicio de toda esa ola de empresas chinas mirando hacia Colombia

China se ha convertido en el segundo socio comercial de Colombia y en los últimos 20 años se ha multiplicado en más de 35 veces la relación comercial, con exportaciones en esta última década de 27.000 millones de dólares”.

¿En cuáles sectores se interesa China?

“El sector por excelencia es el de infraestructura, ahora tenemos varios proyectos en Colombia con inversión china, de hecho China es en este momento el inversionista asiático más grande en Colombia, está la construcción de la línea 1 del metro de Bogotá con China Harbour, está el Regiotram de Occidente en Bogotá, la Carretera al Mar 2 que ya se está terminando de construir, y las oportunidades siguen viniendo en temas de infraestructura.

En noviembre pasado tuvimos oportunidad de hablar con el ministro Germán Umaña, quien nos contó lo que le interesa al gobierno actual, en especial sobre las energías renovables, y ahí tiene mucho qué ofrecer China.

El tercer tema sería tecnología, porque tenemos empresas tan importantes como Huawei, Vivo, Oppo, Xiaomi u Honor.

Además, China invirtió en la mina de oro más grande de Colombia que está en Buriticá, Antioquia, entonces el sector de minería también atractivo”.

Este gobierno ha mostrado mucho interés en la explotación de minerales de transición y China ha sido siempre un gran comprador de este tipo de minerales, ¿hay oportunidades ahí?

“Yo creo que sí, aunque todavía no hay una propuesta real y no solamente en el tema de minería sino en toda la inversión como tal, porque los chinos están esperando conocer qué tiene el Gobierno para ofrecer y para mostrar. Si bien China antes tenía un presupuesto muy grande, ahora es un poco más limitado, entonces luego de la pandemia donde no crecieron lo esperado, lo que quieren es que los gobiernos muestren cuáles son esos proyectos que tienen para licitar y apoyar y eso es lo que ellos siempre llegan a preguntar a la Cámara. Yo creo que falta esa plancha de proyectos que hay en Colombia en este nuevo gobierno para invertir y que la pongan a conocimiento de todos”.

Existe la sensación de que se maneja con mucho hermetismo la información de los consorcios que vienen a construir las vías, ¿a qué se debe?

“Esto no se da porque se quiera ocultar algo, sino porque China funciona diferente a como funcionamos nosotros aquí, allá son grupos del gobierno chino que al interior tienen muchas empresas que hacen diferentes tipos de cosas, entonces muchas veces eso es una alianza o una unión o una fusión entre esas empresas. Te voy a poner el caso del metro: China Harbour es parte de un grupo del gobierno chino que se llama CCCC (China Communications Construction Company) pero a la hora de venir a invertir a Latinoamérica es China Harbour, una de esas tantas empresas del grupo, la que viene e invierte; pero a su vez China Harbour tiene su sucursal en Latinoamérica en Panamá y se alía con otra de esas empresas del gobierno, desde ese mismo consorcio o puede ser de otro consorcio del gobierno chino, que le puede proveer en este caso los trenes para el metro, entonces entran a conformar esa unión y a presentarse las dos juntas, siendo del mismo grupo del gobierno chino”.

Entonces, ¿siempre que llegue inversión china deberíamos entender que es plata del gobierno chino y que es el gobierno el garante?

“No siempre, pero la mayoría de veces sí. Hay empresas chinas que también son privadas, pero no son la mayoría”.

Había un imaginario de que donde llegaba inversión gringa, no llegaba la inversión china. ¿Porqué termina Colombia siendo un país interesante para China?

“Colombia siempre ha sido un país interesante para China. China siempre ha visto a todos los países de la región como interesantes para invertir. Yo creo que más fue del lado colombiano, en qué momento empezamos a mirar a China como un socio o un aliado que pudiera venir a invertir y que no fuera solamente Estados Unidos. Ante la tensa relación entre China y Estados Unidos, el gobierno colombiano va a tener que no irse tanto con el uno ni irse tanto con el otro, sino mediar en un punto en el que haya para todos.