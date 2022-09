No obstante, la transición hacia la movilidad inteligente no ha sido particularmente fluida, ya que los gobiernos todavía están tratando de determinar cómo regular a estos nuevos actores, en concreto, a las compañías de movilidad conectada.

El panorama en Colombia es particular, especialmente en lo que atañe a las motos. A mayo de este año se habían emitido $1,33 billones de primas y con corte al primer trimestre del año, 61% de las motos en el país no tienen el este documento vigente, lo que representa 6,3 millones de los 10,3 millones del parque automotor.

“Imagínese un negocio en el que la mitad de la gente no paga, pero que igual reciben atención. Si usted es herido en un vehículo que no tiene Soat, lo atiende el sistema de salud, y todo eso carga gastos, pero la persona que no está asegurada no está asumiendo el costo del seguro. Ese es uno de los problemas más serios, con una tasa de evasión alta”, aseguró Miguel Gómez, presidente de Fasecolda.