“Es preocupante que un gremio como el nuestro, que trabaja para otras actividades productivas como la construcción, la infraestructura y la agroindustria no tenga un referente de costos. Y en vísperas de una reforma laboral que apuesta por reducir la jornada de trabajo e incrementar el pago de horas extras, pues si no sabemos cómo cobrar, ¿cómo vamos a pagar?”, mencionó el dirigente.

“No ha habido forma de encarar el asunto de una manera técnica o coherente. La semana pasada estuvo en Medellín el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo, pero esta es la hora que no me contesta”, añadió González.

A pesar de que la problemática no es nueva, el director de Fedevolco aseguró que ninguna autoridad lo resuelve y siempre hay excusas como los cambios en el Ministerio de Transporte, como el recientemente ocurrido con la salida de Guillermo Reyes.

Con una flota volquetera de 50.946 vehículos, Fedevolco estima que el 90%, más de 40.000, deberían ser chatarrizadas porque se trata de automotores ajustados a la norma EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.) de 1998, pero en 2015 se cambió esa normativa (a tecnologías Euro) con lo que se desató la satanización y persecución de las volquetas calificándolas de “chimeneas rodantes”.

González también explicó que el combustible que se produce en Colombia cumple la norma EPA 98, y por eso muchas tecnologías no han llegado porque los motores nuevos no trabajan con ese tipo de carburantes, y el gas natural vehicular no es viable por temas de abastecimiento y autonomía.

Malas decisiones

En 2008, el entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego (fallecido), advirtió que para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura como las vías de cuarta generación (4G) se necesitaría un mayor número de equipos de transporte de materiales y escombros, lo que desencadenó una masiva reconversión de vehículos, de camiones a volquetas, y una sobreoferta del parque automotor, al amparo de una normativa permisiva. Desde ese momento, según Fedevolco, la compra de una volqueta no está sujeta a un plan de chatarrización, pese a que por el desgaste del vehículo es necesario hacerlo. “Desde 2008 todos los días las volquetas envejecen más y en vitrina de dealer no hay oferta de volquetas”, aseguró el gremio.