Colombiamoda pasa de la pasarela a la virtualidad

“Este es un momento en el que las instituciones tienen que entregarlo todo y no podemos ser tímidos en este momento, por lo que es necesario apoyar la industria de la moda. Así que no podemos hablar de cancelamientos o aplazamientos de la feria”, enfatizó.

La feria Colombiamoda 2020 será digital. Así lo confirmó Carlos Eduardo Botero , presidente del Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda), quien precisó que la apuesta será por extender la duración de la muestra y no limitarla a las fechas que originalmente estaban previstas, es decir del 28 al 30 de julio.

Pero, ¿qué ocurre con el compromiso o la reserva que se tenía con Plaza Mayor para realizar la actividad? “Con ellos hacemos contratos para cada encuentro y hemos sostenido conversaciones con la administración del recinto que entiende las circunstancias. Este es algo temporal y esperamos que el año que viene poder seguir trabajando con el recinto ferial, que es un eje fundamental del desarrollo de Inexmoda y sus actividades”, añadió (ver Paréntesis).

En cuanto a la celebración de exhibiciones con modelos, Botero aclaró que bajo el nuevo formato no es posible hablar de desfiles o pasarelas. Según el empresario ese concepto genera una expectativa que es incorrecta, así que la experiencia como la conocemos hoy no se verá y por el contrario lo que se ofrecerán serán momentos de moda. “Tenemos que ser muy cuidadosos con las expectativas, tenerlas en el nivel justo y entender la situación, porque no sería correcto comparar la Colombiamoda digital con la física. Son dos cosas distintas”.