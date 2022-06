El mercado es diverso, y lo que para uno de los hombres más ricos del mundo puede ser una inversión estratégica, para otro, igualmente importante, es una farsa. Eso pasa con los criptoactivos, entre los que se destaca el Bitcóin, que hoy tienen en dos orillas a Bill Gates, fundador de Microsoft, y a Elon Musk, de SpaceX y Tesla.

No solo ellos han hablado de los criptoactivos, justo en un momento en que se habla del “criptoinvierno”, que parece ya una tormenta de no acabar y que ha generado millonarias pérdidas no solo a las grandes fortunas como las del CEO de Binance, Changpeng Zhao, sino a pequeños comerciantes.

El multimillonario Bill Gates descartó los proyectos de criptomonedas, como los tokens no fungibles, calificándolos de farsas “basadas ​​en la teoría del más tonto”, con lo que revivió sus críticas pasadas a los activos digitales.