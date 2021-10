Ya se transa la primera criptomoneda paisa

Un proceso que no es rentable

Recimed considera que el reciclaje de vidrio no es tan competitivo frente al de otros materiales. Para la cooperativa, el costo de la energía para producir una botella o el valor para transportarla son mayores respecto al plástico. La entidad ha hecho trabajos en Bahía Solano para recuperar los envases de PET logrando traerlos a Medellín, compactados, por vía área, pero no ha tenido éxito con el vidrio. En las islas de San Andrés la experiencia de recuperación de plásticos o el cartón a Cartagena, Barranquilla, Medellín o incluso Bogotá genera alguna rentabilidad, pero el traslado de vidrio en barco o en avión es costoso y no es viable económicamente aprovecharlo.