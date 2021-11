Crisis de los puertos también afecta a las motos: Auteco

Jaime Jaramillo, cofundador de Finanzas Emocionales, reconoció que la recomendación tradicional de los expertos es no tomar deuda por encima del 30% sobre el total de los ingresos. Sin embargo, desde su óptica, el escenario ideal sería no contraer obligaciones crediticias hasta no tener un flujo de caja procedente de inversiones o activos diferentes al salario, toda vez que los contratos laborales siempre están sometidos a un grado de incertidumbre y, ante un eventual despido, el deudor puede verse en una posición de vulnerabilidad financiera. Por ello, la clave es no excederse.