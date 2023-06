Asimismo, entre los regalos más opcionados está ropa y calzado como la principal elección (64,8%), seguido por tecnología (9,5%), dinero en efectivo (9,2%), rancho y licores (8,6%), artículos deportivos (6%) y joyas y relojes (4,9%), entre otros.

El lugar seleccionado para las compras del 37,5% son los almacenes de cadena, mientras que para el 25,9% son almacenes especializados y para el 16,3% las tiendas por departamento. El 13,7% lo hará por internet y el 13,4% irá a los almacenes del Centro de Medellín, y especialmente a El Hueco.

“En la Federación hicimos un sondeo y encontramos que el 75% de los antioqueños celebrará el Día del Padre, el próximo domingo 18 de junio, por lo que proyectamos ventas similares a las del año pasado, de unos $900.000 millones, teniendo en cuenta además el pago de la prima de servicios. Resaltamos que el 22% tendrá un presupuesto de más de $301.000, mientras el del 14,5% será de hasta $300.000. El 58% invertirá hasta $200.000 y el 5% hasta $50.000”, precisó María José Bernal Gaviria, directora de Fenalco Antioquia.

Cabe resaltar que el medio preferido para pagar será el efectivo (51,6%), seguido por tarjeta débito (31,7%) y tarjeta crédito (16,7%).

Y entre quienes no celebran este día, el 31,4% de los encuestados no tiene papá, mientras que al 28,8% no le interesa este día y el 18,6% no tiene dinero. El 13,6% no tiene contacto con su padre y el 5,1% no tiene empleo.