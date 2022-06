“A esta actividad le fui añadiendo un ingrediente adicional: comencé a comprar carros, los arreglaba en el taller y los ponía a la venta. Con el tiempo vi que esto me estaba generando más ingresos que lo que me iba a ganar como zootecnista, así que terminó ganando la vena de negociante pero de vehículos”, comenta el empresario.

“En mi adolescencia trabajé con mi hermano mayor, que era mecánico de motos, en su taller. En mis ratos libres del colegio me iba para allá y ahí empezó mi gusto por la gasolina, la grasa y por tener las manos sucias. Pero, antes de meterme en ese mundo, yo ya había trabajado con unos tíos en el oficio de la carnicería y ganadería, y ese amor al ganado y a los negocios me terminaron impulsando a estudiar zootecnia”, recuerda Jaramillo

Materializar un sueño de lujo

“El mercado de lujo fue algo que se fue dando. El estar ubicado en una vía tan importante como la Avenida El Poblado me permitió hacerme más visible y comencé a ser más selectivo. Luego, la suma de todos esos factores, me hizo querer negociar con solo vehículos premium ”, comenta Jaramillo.

Un carácter decidido

Neyef Numa trabaja en Poblautos hace unos años como asesor. Cuando se le pregunta por Carlos Jaramillo lo primero que describe es que es un hombre de un carácter fuerte y mucha disciplina.

Añade, con convicción, que para alguien crecer profesionalmente en la industria automotriz colombiana debe pasar, indudablemente, por este concesionario.

Y es que ser menos visceral y más calculador ha sido casi una premisa para Jaramillo, y algo que lo ha llevado a avanzar en las escaleras hacia el éxito. Y aunque su meta en la vida ha sido ver crecer su negocio, afirma que nunca ha pretendido competir por ser el más grande.

“Si en el trayecto se da que estemos en una muy buena posición, bienvenido sea. Pero no estoy midiendo pulso con nadie. Si algo tengo claro es que yo no tengo competencia, tengo alianzas, tengo colegas. Y estoy abierto a hacer negocios. No pretendo acaparar el mercado porque sé que no sería capaz de vender todos los carros que necesita la ciudad ni el país”, apunta el empresario.

Una vida más tranquila

Poblautos y la zootecnia no son las únicas pasiones de Jaramillo.

Él cuenta que es un ciclista aficionado, que no se siente de 60 años y que uno de sus propósitos es disminuir las horas de trabajo para dedicarse a sus hobbies.

Entre sus “escapes” o “válvulas de alivio”, como llama Jaramillo a sus pasatiempos, están las motos, las trochas, la bicicleta y los libros.

“Me encantan las motos, soy un trochador incansable. Cada que puedo me voy recibir polvo en la cuatrimoto. Hago deporte tres veces a la semana y monto mucho en bicicleta porque soy muy fanático del ciclismo”, comenta.

A esto, se le suma que es un gran conocedor de la represa de Guatapé, Antioquia. Cada que puede se escapa de la rutina y se va a navegar por las aguas de ese municipio del Oriente antioqueño.

Por eso, tiene claro que su principal objetivo más adelante es mermar la intensidad horaria de su trabajo ya que, aunque afirma que trabajaría hasta que se le agoten las energías, quiere dedicarse a disfrutar de su tiempo libre.

En cuanto a Poblautos, Jaramillo desea, a corto plazo, ampliar las instalaciones de la sede con la construcción de 2.800 metros más, así como seguir conservando y alimentando el reconocimiento que tantos años le llevó adquirir en una industria tan competitiva y compleja.

Y aunque no todo ha sido color rosa porque, como la mayoría de los emprendedores del país cuando están iniciando, ha tenido que sortear dificultades como falta de capital, cambios en el mercado y puertas cerradas, hoy Carlos Jaramillo dice, con orgullo, que ya se encuentra “navegando en aguas mansas”