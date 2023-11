De acuerdo con el Alto Tribunal, no es constitucional que las empresas de minería y petróleo no puedan deducir las regalías de su impuesto de renta, como lo prohibía la tributaria.

“Le toca al ministro de Hacienda, después de esta decisión que no puedo compartir, recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”, trinó el presidente Gustavo Petro al conocer la decisión de la Corte Constitucional que eliminó un artículo de la reforma tributarial del año anterior que ponía a las empresas del sector extractivo a pagar más impuestos.

“Se le regalan impuestos a las empresas petroleras y carboneras. Esos impuestos deberían atender el gasto social de Colombia, ya no es posible”, trinó de nuevo el mandatario.

Y agregó que: “Cuando el Estado concede explotarlo a un particular, es el mismo Estado el que se queda con una parte, precisamente porque el bien explotable es propiedad del pueblo: el petróleo. Cuando la Corte vuelve el derecho del pueblo, una deducción del impuesto de renta del particular, le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social; vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad”.

¿Qué significa deducir del impuesto de renta de una empresa petrolera o carbonera, las regalias? 1. Que se considera que la regalia es un gasto de la empresa petrolera y no un derecho de la nación por ser esta la dueña.del subsuelo. 2. Se le regalan impuestos a las empresas...

A lo que el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, autor de la reforma tributaria, dijo: “Respeto pero no comparto la decisión de la Corte Constitucional de permitir la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta. Las regalías no son un costo de producción sino la participación del Estado en las utilidades que se generan al explotar un recurso natural. Es decir, son equivalentes a un dividendo, que no es deducible como costo en el impuesto de renta”.

Y agregó que “como resultado de esta decisión, el gobierno tendrá que hacer los ajustes correspondientes en el presupuesto general de la nación”.