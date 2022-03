Agosto de 1997

El Banco Industrial Colombiano (BIC), joya de la corona del Sindicato Antioqueño, puso su mirada en el Banco de Colombia, que era propiedad de los Gilinski. Para diciembre de ese año selló la compra de la entidad a cambio de US$418 millones; se quedó con el 51%



Marzo de 1999

Tras la fusión del BIC y el Banco de Colombia, que dio origen a Bancolombia, Jaime Gilinski volvió a aparecer, pero esta vez para demandar a esa entidad financiera. Alegaba irregularidades en la forma como se pago la transacción del Banco de Colombia.



Mayo de 2001

Se organizó un debate en el Congreso, citado por el entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro, para hablar sobre la disputa del GEA y Gilinski. Petro alegaba que los paisas hicieron autopréstamos en el negocio, pero las autoridades no encontraron irregularidades.



Junio de 2010

Tras los “tira y afloja” por más de 10 años, el capítulo se cerró a mediados de 2010. No hubo ganador ni perdedor, las partes llegaron a una especie de conciliación y se dieron cuenta de que fue más el gasto en abogados que lo que valía el proceso, dicen allegados.



Noviembre de 2021

Un día, de la nada, ese capítulo volvió a abrirse. Gilinski lanzó una oferta para quedarse con más del 50% de las acciones de Nutresa y sacudió al mercado. No contento con eso, a finales del mismo mes realizó otra propuesta, esta vez por el Grupo Sura.



Enero de 2022

Gilinski continuó con su ambicioso plan en el GEA y lanzó una segunda oferta por Nutresa y Sura. Subió el precio por acción respecto a la primera OPA y al termino de este proceso consiguió posicionarse como mayor accionista individual en el Grupo Sura.



Febrero de 2022

Por tercera vez, Gilinski sorprendió al mercado y lanzó una nueva oferta por más acciones de Sura y Nutresa, buscando convencer a los accionistas más reticentes que aún no le han vendido. El proceso todavía no arranca, pero le apunta a mandar en el GEA.



Marzo de 2022

En plena temporada de asambleas de accionistas, Gilinski y el GEA se disputan la conformación de la junta directiva del Grupo Sura. Aunque los líderes de ambos bandos dicen que las asperezas del pasado se han ido limando, de momento parece no ser así.