Los recientes nombramientos de Natasha Avendaño y Andrés Barreto , por parte del presidente saliente Iván Duque, como nuevos integrantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) desataron polémica en varios sectores del nuevo gobierno. Pero el pecado del Ejecutivo no estuvo en si por las designaciones, sino por el hecho de hacerlo en la última semana de su administración.

Además, el debate toca el tema del perfil y trayectoria profesional de la ex superintendente de Servicios Públicos y el ex superintendente de Industria y Comercio, ya que ninguno de los dos funcionarios poseen una amplia experiencia técnica en el sector de energía eléctrica y gas en el país, aunque no haya inhabilidad o incompatibilidad desde el punto de vista normativo y/o legal.

Pero Duque no solo cuenta con Avendaño y Barreto como sus ficha en la Creg, también tiene a Luis Julián Zuluaga quien venía del Ministerio de Minas y Energía, y quien asumió su cargo en mayo pasado. Y a la lista se suma Sara Vélez, directora de Hidrocarburos del Ministerio, cuyo nombramiento se realizaría en los próximos días. Así, quedaría con cuatro de los seis asientos en la Comisión.

El único miembro que puede ser remplazado por el próximo presidente de la República, Gustavo Petro, es José Fernando Prada, quien llegó a la Creg en 2019. Sin embargo, la designación solo se puede hacer efectiva en el 2023, cuando se cumple su periodo.