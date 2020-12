Conozca cómo hacer un presupuesto de gastos para el 2021

No más promesas incumplidas. Que el 2021 sea el año en el que logra que sus ingresos le alcancen, ahorre algo de lo que llega y que ojalá no tenga un alto nivel de endeudamiento. Esto, en un contexto nacional que aún tiene un panorama incierto de reactivación económica, se proyecta que Colombia apenas crecerá 5 %, lo que no recupera las pérdidas de 2020 estimadas en -6,8 % y en el que persiste un alto desempleo de 14,7 % a octubre, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda y del Departamento...