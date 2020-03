Proteja sus donaciones contra el fraude con estas revisiones

En medio de esta contingencia han salido diferentes iniciativas con el fin de ayudar a quienes más lo necesitan. Sin embargo, tenga certeza de que su buena voluntad no va a caer en una estafa a través de estos medios.

Para esto, Eric Hamburger, country manager de Datacrédito Experian, hay que tener en cuenta cuál es el sitio con el que se está interactuando. Esto quiere decir que si recibió un correo para donar y este lo redirecciona a un nuevo sitio, es necesario revisar si la dirección sí es confiable o no.

En este sentido, Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech, enfatizó en que debe revisarse si el certificado SSL (de conexión segura) está a nombre de la empresa. Esto se hace dando clic derecho en el candado que suele aparecer en la parte izquierda de la barra de direcciones del navegador y posteriormente seleccionando la opción “Ver certificado”.

También tenga presente la fiabilidad del sitio al que haría la donación. Por ejemplo, si son lugares que cuentan con una trayectoria en estos campos. No obstante, no descarte las nuevas opciones, solo haga una búsqueda más certera. Por ello, Rincón aconsejó no donar en iniciativas que no tengan ningún contenido adicional al objeto de la donación.

Esto también conlleva a que si hace donaciones constantemente, utilice los sitios que ya conoce y que le han funcionado de manera correcta.

Si es nuevo en esto, sea doblemente precavido hay que “verificar inicialmente si existen otra fuentes públicas y virtuales que permitan corroborar que lo que dice esa persona es cierto. Si la donación va a nombre de una institución conocida, esta debe tener publicada su iniciativa en su página web”, dijo Rincón.

Casi por regla “las donaciones no deben ir a nombre de personas naturales en su gran mayoría” sostuvo el experto de Colombia FIntech, recuerde que se refuerza la confiabilidad si la misma entidad pública en medios de alta circulación su iniciativa”.

Para evitar casos de fraude, la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos recomienda que use internet con palabras clave como “queja” o “estafa” junto al nombre de la organización que está realizando alguna colecta, con el fin de saber si más usuarios han hablado de ella como una iniciativa fraudulenta.

Esta entidad norteamericana también enfatiza en no confiarse de lo que dice el identificador de llamadas de su celular o teléfono. Si usted es contactado por estos medios, el nombre y el número pueden ser falseados, así que tome un segundo respiro para verificar esta información.

Algunas iniciativas con respaldo

Tenga en cuenta que en Colombia ya hay varias entidades que están canalizando las donaciones, por ejemplo, la presidencia habilitó el canal #AyudarNosHaceBien “iniciativa que tiene como meta recaudar fondos para lograr la meta inicial de distribuir un millón de mercados entre familias necesitadas y personas en condición de vulnerabilidad, durante el desarrollo del estado de Aislamiento Preventivo Obligatorio”, aseguró presidencia en un comunicado de prensa.

La idea es que cada mercado entregado tenga 31 productos,y su valor es de 260.000 pesos. Los aportes pueden ser desde 5.000 pesos hasta un millón de pesos.

En https://coronaviruscolombia.gov.co “se recibirán donaciones a través de tres modelos específicos: donaciones en especie, donaciones monetarias a través de plataformas y consignación directas”, sostuvo la comunicación del primer mandatario.

También hay planes empresariales, solamente la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), está moviendo la iniciativa #UnidosSomosMásPaís, en ventiladores mecánicos, bonos solidarios, dotación de unidades médicas, respaldo a la regiones prevención de riesgos.

